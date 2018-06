Incendio nell'essiccatoio di prodotti da forno a Marghera /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - A fuoco unintorno alle 10.45 di oggi, sabato 23 giugno, in via Pietro Arduino a Marghera. Durante la normale fase di lavorazione ilha iniziato a fumare per l’incendio del prodotto inall’interno dell’ apparecchiatura.I pompieri, arrivati da Mestre con tre automezzi e dieci operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno raffreddato il macchinario per poi procedere allo smontaggio delle varie paratie fino ad arrivare al prodotto bruciato. Le cause dell’incendio del macchinario in funzione da poco tempo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’azienda e del macchinario sono durate fino alle 15. La produzione lavorativa è ripresa.