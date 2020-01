MIRANO - Fiamme a scuola, studenti evacuati. Accade di nuovo all'istituto 8 Marzo-Lorenz, nella cittadella scolastica di via Matteotti e più o meno con le stesse modalità di tre mesi fa. Solo che ieri, 30 gennaio, i sopralluoghi dei vigili del fuoco hanno dato un indirizzo certo all'indagine appena nata: l'incendio è di natura dolosa. E molti sono i legami con il precedente di ottobre.

LA CHIAMATA

L'allarme ieri è scattato alle 14.40, quando le lezioni erano già terminate ma all'interno dell'istituto erano ancora presenti una cinquantina di persone, tra personale e studenti dei corsi di recupero del primo quadrimestre. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con tre mezzi e due ambulanze del Suem 118, in supporto alle operazioni di spegnimento. Che tuttavia sono state veloci e limitate, in quanto già il personale della scuola era intervenuto con gli estintori. Si è trattato di un principio d'incendio, che non ha provocato feriti né intossicati, originato per cause ancora da chiarire, ma a quanto pare dolose, da uno degli armadietti di servizio, dove il personale Ata ripone il materiale per le pulizie. Fiamme quindi subito spente dal personale stesso, anche se poi in parte dell'istituto, specie al piano superiore, si è diffuso del denso fumo, che ha fatto attivare le procedure di evacuazione per le persone ancora presenti all'interno, tra le quali anche alcuni ragazzi a scuola per i corsi di recupero. Paura, ma fortunatamente nessuna persona coinvolta e pochi danni.

LE INDAGINI

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Mirano, che ora stanno portando avanti le indagini assieme ai vigili del fuoco, con il coordinamento della Procura di Venezia. La prima ipotesi è che l'incendio sia doloso: difficile infatti che uno stipo nel quale sono ospitati solo strumenti per la pulizia possa prendere fuoco da solo. Al momento non sono stati trovati acceleranti o altro, ma quasi tutto porta a pensare che qualcuno abbia voluto dar fuoco all'armadietto.

È un anno scolastico sfortunato per l'8 Marzo, teatro di un incendio anche lo scorso 29 ottobre. Tre mesi quasi esatti e modalità simili che qualche domanda la pongono: anche in quel caso, a istituto chiuso, le fiamme erano divampate da un armadietto, nella stessa zona del plesso, ma in quel caso a creare maggiori danni rispetto a ieri era stata l'esplosione di alcune bombolette di solvente, che avevano provocato danni al controsoffitto e ai muri in cartongesso.

Ieri provvidenziale è stato il pronto intervento del personale della scuola presente che è riuscito a limitare le fiamme. È presto per parlare di piromane seriale, ma sull'episodio di ieri, visto anche il precedente, sta la\stigativo antincendi dei vigili del fuoco.

