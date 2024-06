Marcon, incendio al ristorante Lumii: tre persone si filmano mentre rovesciano taniche di benzina e danno fuoco al locale. La titolare: «Chi ha il video denunci»

MARCON - Incendio doloso al ristorante Lumii: tre persone si filmano mentre rovesciano taniche di benzina e danno fuoco al locale.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2.40 del mattino per un incidendio al ristorante fusion in via Enrico Mattei a Marcon.

Nelle immagini di videosorveglianza si vedrebbero tre persone che con taniche di benzina danno fuoco al locale. I tre si sarebbero anche ripresi. Importanti danni all'edificio, indagini in corso.

La testimonianza

La moglie del titolare, Lulù Zhang, ha spiegato al Gazzettino: «Siamo aperti da tre anni, c'è tanta concorrenza ma non abbiamo nemici o persone che gli vogliono male e non c'erano stati episodi particolari. Sono arrivati a piedi dalla strada principale e sono andati via sempre da lì, tutti e tre a volto coperto. Due versavano la benzina da una tanica e davano fuoco e un terzo riprendeva col cellulare. Chi ha quel video o lo ha visto, denunci. Temiamo sia un lavoro su commissione e che si siano filmati per dimostrare che avevano fatto quanto richiesto. Danni soprattutto all'esterno/plateatico della struttura ma sarà da rifare tutta la copertura».

