MESTRE - Un violento incendio ha devastato un negozio di computer di via Trezzo, a Carpenedo. Le fiamme sono divampate mercoledì verso le 13.30, quando il negozio Compel era chiuso per la pausa pranzo. I Vigili del fuoco hanno provveduto a domare il rogo che rischiava di propagarsi alle abitazioni della palazzina che ospita il negozio.



Alle origini del rogo potrebbe essere stato un corto circuito: non si segnalano persone coinvolte. Ultimo aggiornamento: 15:02