A fuoco un condizionatore, stabile minacciato: il proprietario si ustiona un braccio

SCORZE' - Un condizionatore è andato a fuoco poco dopo le 8 di domenica 12 luglio, in via Picasso in località Peseggia a Scorzè. I vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio che si è propagato alla pompeiana coinvolgendo due villette a schiera: ustionato a un arto uno dei proprietari nel tentativo di spegnere le fiamme.



I pompieri arrivati con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e nove operatori, hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento delle abitazioni. L’uomo ustionatosi ad un braccio è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem. Danneggiata dalle fiamme la pompeiana e l’arredamento esterno , delle finestre oltre al condizionatore e danni da fumo alla facciata del fabbricato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA