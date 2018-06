Guasto elettrico: incendio all'alba al centro commerciale la Piazza /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FAVARO VENETO - Incendio intorno alle sei di mattina di sabato 16 giugno in un magazzino di un laboratorio idraulico nelin località Favaro Veneto, in terraferma a Venezia.I pompieri intervenuti con tre mezzi e dodici operatori da Mestre e con i volontari di Mirano, hanno spento le fiamme all’interno del magazzino, evitando l’estensione dell’incendio alle attigue strutture. Le cause delle fiamme al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, potrebbero essere riconducibili al. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza e aereazione dei locali sono durate circa un’ora e mezza.