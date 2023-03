Incendio nella casa, badante e coppia di anziani salvati un minuto prima del crollo del tetto

SAN DONA' - Provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco di San Donà oggi pomeriggio, 28 marzo 2023, in via Calnova: è scoppiato un incendio e i pompieri hanno portato fuori dall'abitazione la badante e una coppia di anziani, marito e moglie, appena in tempo: subito dopo è crollato il tetto.

L'incendio

Si è surriscaldata la canna fumaria e ha preso fuoco il solaio in legno in cucinino, salva per miracolo la badante dei due padroni di casa, uscita qualche attimo prima che il tetto crollasse. I due anziani, padroni di casa, 93 e 90 anni, erano in altre stanze, fortunatamente illesi: ora hanno lasciato la case e sono ospiti di parenti, ma sono andati via con le loro gambe in macchina con i figli.