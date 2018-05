Casa disabitata riempita di rifiuti dai senza tetto: si scatena il rogo /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - Incendio alle cinque di questa mattina, 6 maggio, a, in via Dalmazia. I vigili del fuoco sono intervenuti per un rogo divampato nellodi una. I pompieri, accorsi dal locale distaccamento e da San Donà con tre automezzi antincendio e dieci operatori, hanno spento le fiamme prima che si propagassero all’intera abitazione.da probabili senza tetto che utilizzano la casa come. Spente le fiamme l’intero edificio è stato ispezionato, escludendo la presenza di persone. A scopo cautelativo presente anche un’ambulanza del suem 118. Le cause probabilmenteal vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di soccorso e completo spegnimento sono terminate intorno alle otto di mattina.