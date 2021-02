Carrozzeria distrutta dall'incendio, bruciate le auto in riparazione

MARTELLAGO - Incendio in una carrozzerria ieri sera verso le 22 in via Dosa a Olmo di Martellago: salvate dall'intervento dei Vigili del fuoco le attività adiacenti, nessuna persona ferita. Completamente distrutta la struttura di 350 metri quadrati con all’interno diverse auto in riparazione, tutto il deposito materiale e magazzino e la copertura del capannone. L'incendio è presumibilmente partito da un forno di verniciatura. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica da parte delle squadre sono terminate questa mattina alle 4.

I pompieri arrivati da Mestre e in rinforzo da Treviso e Rovigo con 3 autopompe, 4 autobotti di cui una chilolitrica, un’autoscala, il carro aria e 25 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento delle due attività adiacenti.

