Rogo nel capannone di 350 metri, deposito di go kart e pneumatici

SANTA MARIA DI SALA - Poco dopo le 5 del due dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Desman adiper l’di undi oltre, adibito aper segnare le piste. In corso ildi parte dellaLe squadre intervenuti Da Mira, Mestre, Padova e i volontari di Mirano con 7 automezzi antincendio, tra cui tre autobotti e venti operatori sono riusciti a circoscrivere l’incendio, che ha danneggiato la struttura e parte del materiale depositato tra cui alcuni muletti e go kart. Le cause dell’incendio sono al vaglio del NIAT (nucleo investigativo antincendio territoriale) e dei carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate intorno alle ore 9.