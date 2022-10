VENEZIA - Fiamme nella notte in un palazzo nel cuore di Venezia, a Cannaregio, precisamente in Strada Nuova, davanti a Ca’ d’Oro. Sono quattro le persone, tra le quali due bambini, rimaste intossicate e trasferite in ospedale per aver respirato del fumo. L'intera abitazione di tre piani è stata evacuata.

Incendio a Venezia stanotte

Alle 2.30 la signora Anna è stata svegliata dalla vicina che urlava: «il fumo aveva invaso le scale del palazzo dove risiedo», ci ha raccontato. «Da quando è scattata la chiamata ai soccorsi sono passati 8 minuti che ci sono sembrati 8 ore», intanto il fumo saliva e invadeva ogni anfratto del palazzo. Alle 2.40 i vigili del fuoco sono arrivati, con due autopompe lagunari e successivamente con alte due squadre da Mestre con 20 operatori, e hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme ed evitare un incendio generalizzato. Sono ora in corso le operazioni di bonifica delle travi coinvolte nel rogo. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Ed è proprio ai pompieri che va il plauso della signora Anna e di tutti i residenti, che per una notte sono stati svegli e impauriti, senza sapere se al mattino avrebbero rivisto le loro case integre: «Hanno fatto un lavoro eccezionale - ci tiene a precisare ancora Anna - meriterebbero una pioggia di medaglie e bonus, anche solo per quello ceh ho visto stanotte. Grazie davvero ai Vigili del Fuoco, grazie da tutti noi».