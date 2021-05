Candela accesa in bagno, scoppia l'incendio: tanto fumo e anziana intrappolata dalle inferiate

NOALE - Scoppia un incendio in casa, anziana rimane intrappolata dalle inferiate alle finestre. Alle ore 4 di questa notte, venerdì 7 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Treviso Vecchia a Moniego di Noale per un principio d’incendio d i un’abitazione singola, che ha causato tantissimo fumo e l'anziana che vi abita è rimasta intossicata. La donna rimasta bloccata in casa dalle inferiate è riuscita a dare l’allarme e il primo a soccorrerla è stato il figlio, che abita poco distante.

I pompieri arrivati da Mestre con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e nove operatori hanno spento il principio d’incendio divampato in bagno probabilmente causato da una candela lasciata accesa. I vigili del fuoco hanno provveduto con degli aspiratori all’evacuazione dei fumi che hanno invaso tutta la casa. La donna è stata assistita dal personale sanitario del Suem e trasferita in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle prime luci dell’alba.