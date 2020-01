Fiamme nel camion parcheggiato, a fuoco due auto e un capannone

MIRANO - L'allarme parlava di un camion in fiamme, potenzialmente pericolosissimo perché carico di bombole di Co2 in fiamme. Quando i vigili del fuoco sono arrivati a Mirano, in via Villafranca, l'incendio aveva interessato un camion parcheggiato, e le fiamme si erano diffuse anche a due auto vicine e ad un capannone. Ma per fortuna il carico del camion non era costituito da bombole in pressione, ma da bottiglie di acqua minerale. I vigili del fuoco stanno provvedendo a mettere in sicurezza l'area.











