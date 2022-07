Bibione, incendio nel bosco vicino al Faro, colonne di fumo visibili da chilometri

BIBIONE - Brucia il bosco a ridosso del Faro di Bibione. Un nube densa di fumo visibile a chilometri di distanza si è alzata verso l'alto con migliaia di bagnanti in spiaggia a trattenere il fiato. Decine le segnalazioni arrivate al centralino dei Vigili del fuoco. L'allarme è scattato verso le 14.40 con decine di bagnanti che hanno allertato i numeri di emergenza.

Le fiamme stanno interessando un'area caratterizzata principalmente da sterpaglia. Il fumo si è tuttavia alzato altissimo nel cielo ed è visibile non solo dall'intera località balneare veneta - coi villeggianti che seguono le fasi dello spegnimento dalla spiaggia -, ma anche da Caorle e da Lignano Sabbiadoro.

Sul posto si sono portati in forze i vigili del fuoco di Portogruaro con i colleghi del vicino Friuli nonché da altri distaccamenti del Veneto orientale e di Mestre. Non ci sarebbero persone coinvolte, ma i soccorritori hanno interdetto l'area e stanno verificando che non ci siano escursionisti.