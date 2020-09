Incendio in casa per un fornello dimenticato acceso, evacuato un intero condominio

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Martedì sera, poco dopo le 21, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via del Leone in località Bibione nel comune di San Michele al Tagliamento per una fuga di gas Gpl all’interno di un appartamento di un condominio, evacuatati a scopo cautelativo gli appartamenti abitati. Le squadre dei pompieri arrivati da Portogruaro e Lignano, hanno in breve tempo individuato la perdita in un fornello rimasto aperto, sprovvisto di termocopia di sicurezza. Gli ambienti sono stati arieggiati e i residenti del condominio fatti rientrare dopo la messa in sicurezza dello stabile. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA