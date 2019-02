Brucia il bar Alla Pesa, il pompiere fuori servizio se ne accorge ed evita il peggio

di Marco Corazza

FOSSALTA DI PORTOGRUARO - L'allarme è arrivato verso mezzogiorno, oggi 6 febbraio, da un pompiere che si è accorto del fumo: stava andando in fiamme il bar "" di Fossalta di Portogruaro. Fondamentale è stato l'intervento delche, passando lungo Via Vittorio Emanuele Marzotto si è accorto di quello strano fumo che usciva dal locale. Fortunatamente non c'era nessuno all'interno, visto che oggi c'è la giornata di riposo. Il pompiere ha quindi allertato i colleghi che sono prontamente arrivati in centro a Fossalta. Per loro non è stato facile riuscire nell'intervento, dato che l'incendio stava lentamentedel locale nella quasi totale assenza di ossigeno, e l'apertura di varchi avrebbe immediatamente causato una combustione violentissima.Ma la professionalità dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. I danni sono ancora in fase di quantificazione. L'origine del rogo sarebbe accidentale.