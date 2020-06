STRA - Auto in fiamme, tanta paura ma nessun ferito. E' successo oggi - lunedì 15 giugno - poco dopo mezzogiorno in via Dante Alighieri a Stra. All’arrivo dei mezzi antincendio dei pompieri di Padova, con un’autopompa e un’autobotte, la vettura era completamente avvolta dalle fiamme. Necessario l’uso della schiuma per spegnere il rogo, che ha completamente bruciato l’auto alimentata a gasolio. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il raffreddamento dell’auto e la rimozione da parte del soccorso stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA