Auto in fiamme nel parcheggio, il rogo danneggia due vetture vicine

CONCORDIA SAGITTARIA -. Un quarto d’ora prima dell'una di notte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Carneo, all'incrocio con via Roma, a Concordia Sagittaria per l’incendio di un’auto che poi si è propagato anche a una seconda vettura e ha danneggiato pure una terza. I pompieri arrivati da Portogruaro hanno spento le fiamme della vettura, evitando il coinvolgimento totale delle altre macchine parcheggiate vicine: una infatti è rimasta danneggiata nella parte posteriore e un’altra ha avuto lievi danni da calore alle plastiche. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del luogo sono terminate dopo circa due ore.