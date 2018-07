Auto in fiamme: sembra doloso, distrutte Mini e Range Rover

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - La notte scorsa, intorno alle 01:40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mascagni a Jesolo per l’incendio di due autovetture in sosta davanti un’abitazione. La squadra del locale distaccamento ha spento le fiamme, evitando il coinvolgimento della vicina abitazione. Danneggiate in maniera irreparabile dalle fiamme una Mini Cooper e un Range Rover Discovery. Le cause di cui non si esclude il dolo sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri e la polizia di stato. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa due ore