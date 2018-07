Auto in fiamme in autostrada, attimi di paura e disagi alla viabilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN DONA' DI PIAVE - Auto in fiamme e attimi di paura questa mattina in autostrada attorno alle 10. Poco prima del casello di San Donà di Piave in direzione Venezia una macchina si è trasformata in un rogo. Sul posto sono intervenuti con due mezzi i vigili del fuoco del distaccamento di Motta. Disagi alla vibilità, considerata anche la giornata da bollino nero per l'esodo dei vacanzieri e il traffico dei pendolari in cerca di un po' di fresco nelle località di mare. Spento quello che restava della macchina è stata ripristinata la circolazione. Sul posto è intervenuta anche la Polizia stradale.