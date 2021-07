Lavori sul tetto in legno: in un attimo le fiamme avvolgono la casa

VENEZIA - Alle 9:10, i vigili del fuoco sono intervenuti in Ca’ Manuela in località Asseggiano a Venezia per l’incendio del tetto in legno di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Mestre con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 14 operatori coordinati dal capo servizio, hanno in breve tempo spento con la schiuma le fiamme, evitando un incendio generalizzato di tutta la copertura. Le fiamme sono divampate durante la posa in opera della guaina del tetto. Le operazioni di bonifica e controllo dei vigili del fuoco sono terminate alle 11.