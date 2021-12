Fiamme in cucina, incendio nell'appartamento: due intossicati dal fumo

MARTELLAGO - Alle ore 11 di domenica 5 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Canaletto a Maerne di Martellago per l’incendio divampato all’interno della cucina di un appartamento al terzo piano di una palazzina: intossicate dal fumo due persone. I pompieri arrivati da Mestre anno prestato il primo soccorso alle due persone somministrando ossigeno, mentre altro personale spegneva del tutto le fiamme provvedendo areare i locali. I due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferiti in Pronto soccorso. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta.