Primo lo scoppio poi il rogo che avvolge la casa: salvato dai vicini

PORTOGRUARO - Lo scoppio, poi l'incendio dell'abitazione e una persona rimane ferita. È accaduto questa mattina verso mezzogiorno in via San Giacomo a Portogruaro. A bruciare è stato il primo piano di una casa bifamiliare, con il fumo che si sprigionava paurosamente verso l'alto. I primi a prestare soccorso sono stati i vicini di casa che sono riusciti ad entrare per soccorrere un uomo. Portato in giardino, fortunatamente le sue condizioni non sembravano gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Portogruaro e i colleghi di San Donà che sono riusciti a spegnere le fiamme. Con loro anche i sanitari del Suem che hanno trasferito l'uomo in ospedale. Resta da capire la causa del rogo.