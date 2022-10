Spaventoso incendio in A4: a fuoco una bisarca con 8 automobili: chiuso il passante

PREGANZIOL - A fuoco una bisarca e otto autovetture chiude il passante di Mestre sulla A4 nei pressi del territorio comunale di Preganziol. È successo questa mattina poco dopo le 5 sulla carreggiata in direzione di Milano. Improvvisamente le fiamme sono divampate dalla bisarca che era carica di autovetture. L'allarme è arrivato al 115 che ha inviato in autostrada le squadre dei Vigili del fuoco del comando metropolitano di Mestre con i colleghi del provinciale di Treviso. Non è stato semplice per i soccorritori riuscire a spegnere l'incendio. Nel rogo infatti oltre al tir sono andate distrutte anche otto autovetture. L'autostrada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono arrivati anche gli della Polizia stradale. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. Il passante di Mestre è ancora chiuso per permettere la messa in sicurezza del tratto autostradale