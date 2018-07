La Jetta dei nonni con il nipotino di 8 anni centrata da un Tir: miracolati

di Marco Corazza

SAN MICHELE - Di ritorno dal mare in auto, uncentrato l'auto di unacon il loro. Sono tutti in ospedale i tre citatdini svizzeri che stasera sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a. Lacondotta dal nonno stava per affrontare l'incrocio che porta sulla Ss 14. Al fianco la moglie e dietro il loro nipotino di. All'improvviso un Tir che proveniva da Portogruaro ha centrato la loro auto. Un botto impressionante, con l'utilitaria scaraventata a diversi metri di distanza e i tre rimasti bloccati nell'abitacolo. Sul posto sono arrivate le ambulanze diassieme a "Leone", ldel Suem alzatosi in volo da Treviso e ai Vigili del fuoco. Estratti, i tre sono stati portati in ospedale. Per tutti traumi importanti, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.Incolume il camionista. Tutto è al vaglio dei carabinieri.