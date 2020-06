Pmi veronesi leader per fatturato. Ricerca Industria Felix, società scaligere generano 92 mld

VENEZIA - E' la provincia di Verona a generare più fatturato tra le piccole, medie e grandi imprese del Veneto con 92 miliardi (+5,3%), ma la crescita percentualmente più rilevante, + 7,1% e + 7%, spetta rispettivamente alle province di Padova (52,7 mld) e Belluno (6,6 mld). La provincia di Treviso è quella che produce più margine operativo lordo,con 8 miliardi ed è anche quella che, rispetto a questo campione per dimensione d'impresa ha registrato un aumento maggiore degli addetti: +12,9%. La provincia che è cresciuta di più rispetto al mol èi Rovigo con +19,1%, che però è anche la, più piccola per valori assoluti con 322 milioni di euro.



E' quanto emerge dall'inchiesta pre Covid-19 realizzata dal trimestrale Industria Felix Magazine, in collaborazione con Cerved. Sono stati analizzati i bilanci di 27.412 società di capitali, tra Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, di cui 14.667 con ricavi compresi tra 2 milioni e 13,6 miliardi con sede legale in Veneto che fatturano 327,4 miliardi (+5,9% rispetto all'anno precedente), 6.817 con ricavi compresi tra mezzo milione e 2 miliardi in Trentino Alto Adige che fatturano 68,8 miliardi (+7,3%), 5.928 con ricavi compresi tra mezzo milione e 2,4 miliardi in Friuli Venezia Giulia che fatturano 62,9 miliardi (+6,5%).