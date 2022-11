Bancarotta e debiti mai pagati per 1,2 milioni di euro, due imprenditori veneziani finiscono agli arresti domiciliari

VENEZIA - Arresti domiciliari per due imprenditori veneziani , il reato ipotizzato è quello di bancarotta. Secondo l'accusa i due avevano cumulato debiti mai pagati per 1,2 milioni di euro .

La Guardia di Finanza di Venezia, su ordine della Procura della Repubblica, ha eseguito oggi l'ordinanza nei confronti di un 65enne e un 57enne. Le indagini delle fiamme si sono concentrate sulle vicende che hanno portato al fallimento, nel 2014, di una società operante nel settore di vendita di energia e manutenzione caldaie a gas, che nel corso degli anni non avrebbe pagato debiti nei confronti dell'Erario pari a 1,2 milioni di euro. La misura cautelare è stata disposta in quanto i due uomini avrebbero proseguito l'attività economica attraverso due altre società, alle quali avrebbero trasferito il pacchetto clienti e fornitori, nonché reimpiegato parte dei dipendenti della società precedentemente fallita. In questo modo avrebbero proseguito una gestione aziendale basata sul sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali , dissipando di fatto il patrimonio aziendale, con lo scopo di favorire alcuni creditori a danno dell'Erario.