FOSSO' (VENEZIA)- Claudio Formenton si era preso una settimana di vacanza per recarsi in Costa D'Avorio. Doveva vedersi, molto probabilmente in forma privata, con i responsabili di una missione italiana sorretta dalla comunità rodigina di Villaregia per offrire il proprio aiuto. Il 67enne di Fossò, noto imprenditore del settore marmi, è una persona molto devota e assai impegnata nel sociale. A Fossò, nella sua parrocchia di San Bartolomeo,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati