VENEZIA - «Dormo per terra insieme ad altri detenuti. L’ambasciata e mio padre mi portano da mangiare una volta al giorno. Non ho mai visto un carcere prima, non mi era mai capitata una cosa del genere, ma quello in cui sono rinchiuso dal 1. aprile è tremendo. Sono qui a causa di una persona che non ho mai incontrato e con cui non ho mai avuto nulla a che fare».

Marco, l’imprenditore veneziano 46enne detenuto in Sudan da oltre 50 giorni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati