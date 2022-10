Venezia, smontano l'impianto di condizionamento e scoppia l'incendio: fiamme sul tetto dell'edificio

VENEZIA - Alle 10.15 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Malcontenta a Venezia per l’incendio di un impianto di condizionamento posto sopra il tetto di un edificio industriale in disuso: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Mestre con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori e con l’apporto della squadra antincendio del petrochimico, intervenuti in prima battuta, hanno spento le fiamme divampate durante i lavori di smontaggio dell’impianto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 16:00 dopo il controllo di tutte le canalizzazioni di condotta dell’aria per escludere eventuali focolai.