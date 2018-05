â€‹Bippa Imob e gli scade il biglietto dopo pochi secondi: multa di 67 euro a bordo

di Tomaso Borzomì

VENEZIA -per averda 75 minuti, ma senza alcuna colpa. A tanto ammonta la singolareche si è visto elevare, artigiano che per lavoro ogni tanto si reca nell'isola di. Sabato attorno alle 12 era salito a bordo della linea 4.2 da Santa Marta per poi tornare verso le 13.30,da Murano, dove si era recato per incontrare alcuni clienti. In entrambe le occasioni l'artigiano era salito bippando regolarmente la tessera Veneziaèunica.«Ho visto arrivare la linea 3 - spiega - ho passato l'Imob sull'obliteratrice, i tornelli si sono aperti e io sono salito a bordo. Appena montato, il marinaio mi ha chiesto di controllare il biglietto. Gli ho dato la mia tessera, ma mi è stato riferito chee che». A quel punto, inflessibile, la marinaia ha provveduto ad elevare la sanzione, di ben 67 euro, come spiega l'artigiano.«Mi è stato detto che avrei dovuto controllare cosa diceva l'obliteratrice, fatto impossibile dato ch, però. Alle mie rimostranze mi ha invitato a fare ricorso». E così la multa è stata comminata e inevitabilmente l'uomo si è sentito preso in giro: «Mi sento fregato, sono stato corretto e mi trovo comunque sanzionato per 67euro. Penso che Actv dovrebbe risolvere la faccenda con un po' di flessibilità. Ma da voci si dice che la marinaia, seppur molto gentile, sia nota per la sua inflessibilità».