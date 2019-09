Migranti, numeri in picchiata, ora sono scesi a ottocento

di Davide Tamiello

MESTRE Migranti, dove eravamo rimasti? Chiusa definitivamente l’ex base di Cona, l’hub di prima accoglienza arrivato a contenere fino a più di 1.500 richiedenti asilo, poi finito al centro di furiose polemiche (e inchieste giudiziarie) sulla gestione da parte della cooperativa padovana Edeco, i numeri sono scesi in picchiata. Un processo iniziato lentamente, con una graduale procedura di svuotamento, e arrivata a ultimare il suo iter solo alcuni mesi fa. I dati della prefettura oggi dicono che i migranti nell’area metropolitana di Venezia sono 822, oltre 200 in meno rispetto ad aprile, quando erano 1.073. L’obiettivo dell’ufficio territoriale di governo (anche in vista del fenomeno dei “dublinanti di ritorno”) resta quello di trovare 900 posti. Per ora siamo più o meno a metà: il prossimo