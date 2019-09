Immigrati circondano i militari per impedire l'arresto di uno spacciatore

di Davide Tamiello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - Prima ha reagito con violenza ai lagunari, poi i suoi connazionali si sono messi in mezzo, tentando di impedire ai militari di raggiungerlo. Una serata di tensione, quella di domenica sera ai giardini di via Piave, tra un gruppo di nigeriani e una pattuglia del servizio Strade sicure. L’intervento delle volanti della questura ha contribuito a riportare la situazione alla calma: tutti i presenti sono stati identificati e il protagonista del controllo denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.