VENEZIA - I due leoncini di Piazza San Marco, in marmo rosso di Cottanello, in provincia di Rieti, allocati nella piazzetta che da loro ha preso il nome, si stanno degradando e meritano interventi urgenti, che prevedano anche la loro sostituzione con copie. Lo ha evidenziato il gruppo Lega della Municipalità centro storico che ha presentato una mozione approvata due giorni fa con 13 voti favorevoli, 11 astenuti, ed il voto positivo del presidente Marco Borghi.

«I due leoncini scolpiti da Giovanni Bonazza nel 1722 - hanno scritto gli esponenti leghisti - vanno incontro al costante ed irreversibile deperimento. Abbiamo purtroppo potuto constatare tale fenomeno nel corso dei decenni, dovuto principalmente al continuo contatto con le tante persone che giornalmente ci salgono sopra. Contano anche i fattori climatici ed inquinanti. Non ultimo, siamo altresì preoccupati per il recente moltiplicarsi di atti vandalici nei confronti dei nostri monumenti più rappresentativi. Per questi motivi chiediamo che possa essere presa in considerazione l’idea di allestire un sistema di protezione per i due leoncini; oppure pensare ad una loro sostituzione con delle copie, come accaduto al gruppo scultoreo dei Cavalli di San Marco nel 1977».

Ora il tutto passa nelle mani del Comune, dal momento che in una lettera alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha rimarcato: «Il monumento, dal valore fortemente identitario per i veneziani, è di proprietà del Comune di Venezia, a cui compete garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di sua appartenenza».

Nella mozione approvata si chiede al Comune di attivarsi insieme alla Soprintendenza per mettere in campo strumenti ed azioni condivise al fine di tutelare e valorizzare un patrimonio importante per la città e per i suoi abitanti, testimonianza di un’opera artistica monumentale di grande pregio e valore.



L’IMBRATTAMENTO

I “leoncini”, in verità sono due leoni accovacciati, fatti oggetto nella notte del 29 settembre 2018 di un atto vandalico: uno dei due manufatti venne imbrattato con della vernice rossa da quattro giovani studenti. Il “marmo” rosso di Cottanello è impropriamente chiamato così per il suo bell’aspetto cromatico, ma in realtà è un calcare policromo, dai colori prevalenti come il rosa ed il rosso bruno, con striature bianche e gialle.