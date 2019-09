Paura in autostrada: Tir distrutto dal fuoco, salvo il camionista

di Marco Corazza

Il Tir va a fuoco, il camionista riesce a mettersi in salvo. L'incendio si è sviluppato verso le 14 lungo, al chilometro 408, tra gli svincoli di Meolo e Quarto d'Altino in direzione di Venezia. Il conducente del mezzo pesante ha visto del fumo uscire dal rimorchio.È riuscito a sganciare la motrice del mezzo, mettendosi in salvo. Sul posto i Vigili del fuoco di San Donà, con la sola autobotte perché i colleghi erano impegnati in un altro intervento, raggiunti dai colleghi di Mestre con altre autobotti e il carro schiuma. Il traffico è regolato dalla Polizia autostradale di San Donà, intervenuta immediatamente sul luogo dell'incendio.