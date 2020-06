CAORLE - Il Ministro della Salute austriaco dice vacanze sicure a Caorle: l'amministrazione comunale gli invia una lettera di ringraziamento. Nei giorni scorsi il Ministro austriaco Rudolf Anschober, commentando i dati epidemiologici, ha fatto i complimenti all'Italia per la gestione dell'emergenza ed ha espressamente citato Caorle come meta sicura per i viaggi dei cittadini austriaci. Vacanze in Salzkammergut (in Austria), a Caorle oppure a Berlino sono sicure se ci si comporta con responsabilità e rispettando il distanziamento sociale, ha precisamente detto il ministro Anschober. Questo endorsement per Caorle ha certamente fatto piacere agli imprenditori del ricettivo della località balneare che attendono con ansia il ritorno dei turisti austriaci a partire dal 16 giugno, quando finalmente sarà sbloccata la frontiera.

Anche l'amministrazione comunale ha accolto con grande piacere le dichiarazioni del ministro della Salute ed, infatti, il sindaco Luciano Striuli ha inviato ieri una lettera all'ambasciata austriaca per ringraziare Anschober per l'attenzione dimostrata nei confronti della città. Per noi si tratta senza dubbio di un grande riconoscimento per tutto il lavoro che quotidianamente svolgiamo per permettere ai turisti di vivere la nostra località in tutta sicurezza si legge nella lettera inviata dal primo cittadino Chi sceglie Caorle per la propria vacanza sceglie non solo spiaggia e mare ma anche tradizione, storia e natura in paesaggi ampi e curati, da vivere in tutta serenità e da assaporare oggi più che mai, grazie al turismo slow. Siamo pronti, quindi, ad accogliere i nostri ospiti ed a garantire loro la tranquillità che si meritano. Striuli ha poi invitato il Ministro Anschober a Caorle insieme alla sua famiglia: pare, peraltro, che il ministro sia già un'amante della località veneziana.

Ultimo aggiornamento: 14:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA