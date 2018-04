Ihab è morto annegato, non per l'urto L'auto lo ha spinto nel fossato

di Marco Aldighieri

Il giovaneè morto. Il 18enne sabato sera intorno alle 23, in sella alla sua bicicletta, è stato travolto da un'auto in via Gattoeo a Piombino Dese ed è finito dentro un fossato a cinquecento metri da casa. A ucciderlo sembrava essere statocon la macchina guidata dalla 19enne E.M. di Trebaseleghe, invece l'autopsia ha portato alla luce un'altra verità. L'autopsia sul corpo del ragazzo, eseguita ieri nel primo pomeriggio, ha evidenziato come causa della morte di Ihab sia stato l'annegamento.Il medico legale Guido Viel,riconducibile a un violento impatto con la Mercedes Classe A guidata dalla diciannovenne, o comunque con l'asfalto o qualsiasi altro ostacolo. Nella trachea e nei polmoni dello studente dell'Enaip di Noale, in provincia di Venezia, è stata invece trovata acqua. Molto probabilmente Ihab a seguito dell'urto con la macchina ha perso i sensi e una volta nel fossato non è più riuscito a tornare sulla carreggiata morendo annegato...