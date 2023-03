L'allenatore friulano Igor Quaia, match analyst dello staff di Pioli, ospite dell'Aiac

PORTOGRUARO - Il direttivo dell’Aiac del Veneto Orientale con il presidente Pino Rauso ha organizzato per la serata di lunedì prossimo, 20 marzo, una conferenza di aggiornamento per gli allenatori del territorio. Il super ospite dell’evento è Igor Quaia, allenatore originario di Pordenone, noto Football Analyst di serie A che da 3 anni è nello staff di Stefano Pioli, allenatore del Milan campione d'Italia. Si parlerà dello studio dell'avversario per l'organizzazione della strategia di gara.

La conferenza avrà luogo dalle 20 a Fossalta di Portogruaro presso l’ Auditorium della Scuola media statale "Don Agostino Toniatti" in via Nievo, 20.

"È una serata molto importante, utile agli allenatori per confrontarsi e capire l’importanza a 360 gradi della Match Analysis all’interno di una società calcistica - speiga il presidente del'Aiac Pino Rauso - utile sia per la rilevazione delle debolezze degli avversari, ma anche degli aspetti migliorabili della propria squadra".