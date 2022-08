BIBIONE - La musica rimane protagonista a Bibione. Stasera arriva "Idols2000". È un format dj set con le piu' belle canzoni dagli anni 2000 ai giorni nostri da ballare e cantare nella festa più grande di sempre . Un grande show che ripercorre tutti i momenti più cult degli ultimi 20 anni. Una discoteca a cielo aperto nel cuore di Bibione con dj, vocalist, corpo di ballo, effettistica, perfomers, cantanti, impersonators che proporranno sul palco il più bello spettacolo che ripercorre l'ultimo ventennio mai realizzato sin d’ora.

L'appuntamento è per oggi, venerdì 12 agosto alle 21, in piazza Fontana. Sono state diverse le serate organizzate dal Comune di San Michele al Tagliamento in collaborazione con Associazione Catene 2000 per animare l’agosto bibionese , tanto da portare in scena veri e propri show musicali. «Appuntamenti oltre ogni aspettativa - spiega Corrado Munaretto, direttore artistico degli eventi - Un pubblico quello di Bibione tranquillo che ha voglia di uscire in piazza a divertirsi rispettando le regole. Basti pensare che la serata con Cortez che impersonava il mito di Michael Jackson ha raccolto l'entusiasmo di più di 6000 persone». Soddisfazione anche per l'amministrazione comunale di San Michele, rimasta entusiasta degli eventi e dell'organizzazione artistica e logistica.