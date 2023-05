JESOLO - Rilanciare il bike-sharing. È l’obiettivo che si prefigge Jtaca, la società partecipata del Comune che si occupa di mobilità e che già gestisce il servizio con più punti di ritiro. Ma ora l’obiettivo è quello di potenziarlo ulteriormente, meglio ancora di allargarlo anche al noleggio di monopattini elettrici. Un modo per rendere gli spostamenti sul litorale sempre più green e dunque sostenibili, tenendo conto che proprio Jtaca già permette il noleggio di bici, molte delle quali necessitano di essere sostituite.

In questo modo il progetto andrebbe a collegarsi con quello più ampio di riqualificazione della mobilità al Lido, con la realizzazione delle nuove Zone 30 (in via dei Mille sono iniziati i lavori che moduleranno il percorso delle auto per ridurne la velocità), il divieto di transito e sosta da piazza Marconi a via dei Navigatori dei bus e alle limitazioni di orari, sempre in questa zona, per le consegne di merci.



IL SINDACO

«Ci sono delle valutazioni in corso – conferma il sindaco Christofer De Zotti – Jtaca sta contattando alcune società private per capire la sostenibilità di questa operazione. Molte delle società che si occupano di questo servizio oggi propongono anche la condivisione di monopattini elettrici». Da ciò le valutazioni sull’opportunità di attivare, o meno, il servizio già da quest’estate da parte di Jtaca assieme al vicesindaco Luca Zanotto, che segue anche le società partecipate. «Di base i monopattini elettrici – prosegue il primo cittadino - possono rappresentare un’opportunità perché la velocità può essere limitata e poi grazie al sistema Gps non possono andare ovunque: per esempio non potrebbero andare lungo via Roma destra oppure nell’isola pedonale. Non dimentichiamo che bici, e gli stessi monopattini, sono sempre più richiesti e rappresentano un modo per spostarsi in città senza inquinare e generare traffico. E’ giusto, dunque, che vengano fatte delle valutazioni su questa possibilità».



SOSTENIBILITÀ

A proposito di mobilità sostenibile, confermato il divieto di transito delle bici a tre o più ruote sulla pista ciclabile che attraversa il Lido a fronte del dimensionamento della pista, soprattutto in larghezza, che non consente l’incrocio o l’affiancamento sicuro dei veicoli in questione, se non invadendo la sede stradale. «Su questo fronte non abbiamo registrato altre criticità – conclude il sindaco – Anzi, mi sembra che si sia raggiunta una sorta di convivenza».

La Ztl serale partirà dal 25 maggio. Dallo stesso giorno scatteranno anche le nuove disposizioni in materia di carico-scarico, sosta e transito. Il provvedimento riguarderà via Bafile, via Dante fino a piazza Manzoni, via Silvio Trentin, via Foscolo, via Verdi e via Dei Mille. L’ordinanza prevede la possibilità di effettuare i servizi di carico e scarico nelle aree riservate, individuate dalla segnaletica stradale di colore arancione, dalle 6 alle 11.30 e dalle 15 alle 18, dunque non più durante l’intera giornata. Nelle fasce orarie non interessate, quindi dalle 11.30 alle 15 e dalle 18 alle 20, le piazzole di carico-scarico saranno invece adibite alla normale sosta delle autovetture.