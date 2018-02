Rifiuti sul Ponte, ristoratore nei guai: «Io non sono mai stato a Chioggia»

di Luciano Beltramini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEBELLUNA - Imballaggi, bottiglie e lattine, cartoni, avanzi di cibo, scarti ittici, gusci: era il contenuto dei 30 sacchi di plastica abbandonati sul ponte translagunare di Chioggia , in una scia lunga 200 metri. I carabinieri hanno le indagini e sono risaliti ai presunti responsabili: due soci titolari di un ristorante a Montebelluna che sono stati sanzionati e denunciati. I militari hanno trovato scontrini e registrazioni del locale: di qui il deferimento, in stato di libertà, dei titolari e il rischio dell'arresto fino a un anno o l'ammenda fino a 26.000 euro. Ai ristoratori sono state anche comminate altre due sanzioni da 300 euro. Ma cade letteralmente dalle nuvole il giovane titolare della pizzeria ristorante "a cui fanno riferimento gli scontrini: «Sono gestore da tre anni qui a Caonada - spiega - e i miei rifiuti li deposito regolarmente in un cassonetto da 1700 litri posizionato all'esterno del locale. Portare 30 sacchi di immondizie a Chioggia, dove non sono mai stato, ci vorrebbe per lo meno un furgone del quale non dispongo».