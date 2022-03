VENEZIA - Le prime prenotazioni stanno già arrivando. Perlopiù da clienti francesi, ma anche da americani e inglesi. Dopo due anni complicati, lo storico palazzo Garzoni, edificio in stile gotico con affaccio sul Canal Grande, è pronto ad aprire dopo un lungo e delicato restauro condotto dall'architetto Giusi Vitale, che si è avvalso di materiali d'alto pregio. Lo farà da domani, contribuendo a rilanciare nella città lagunare quel turismo luxury a lungo frenato dalla pandemia. In altri termini, un turismo con un'alta capacità di spesa, desideroso di immergersi nella vera essenza di Venezia, scoprendone cultura e tradizioni. Il tutto alle porte di una nuova stagione turistica, iniziata con i grandi numeri del Carnevale, dopo il calo del fatturato dell'80% del 2020 (dati Confesercenti) e i 2 miliardi di euro in meno del 2021 (dati Ava).

Gli occhi sono ora puntati su un turismo alto spendente che, sul fatturato totale dichiarato dalle strutture ricettive, tende a pesare per un buon 15% (corrispondente ad almeno un quarto della spesa turistica). Un segmento esigente che, come emerso dall'ultimo sondaggio dell'American Express Travel, per l'81% è disposto a spendere molto pur di vedersi garantita un'esperienza turistica personalizzata. Mentre il 73% si è detto disponibile a superare il budget inizialmente stabilito per poter godere di una vacanza autentica. Acquistato nel 2019 da un mecenate francese, che preferisce mantenere anonima la propria identità, palazzo Garzoni situato tra l'omonimo rio e il Fondaco Marcello e in gestione al gruppo Almae Collection rivolge la sua offerta a questo tipo di clientela, mettendone a disposizione i quattro lussuosi appartamenti. Il Piano nobile (il più ampio, con i suoi 500 mq distribuiti su due piani, costituito da una vasta area per i ricevimenti, una biblioteca e cinque camere da letto con bagno privato annesso), il Grand Canal (con una superficie di 240 mq, che può accogliere fino a 8 persone), Terrazzetta (90 mq) e Rialto (170 mq, con grande terrazzo panoramico).

Appartamenti a Palazzo Garzoni: quanto costano

Tutti prenotabili da un minimo di 3 a 7 giorni. E in termini di prezzi, quello dell'appartamento più costoso è di 8.857 euro a notte, nella bassa stagione, mentre di 85mila a settimana nell'alta. «Il palazzo fu dimora della famiglia Garzoni, originaria di Bologna, racconta Anne Cecile Quey, direttrice di Almae Collection mentre in epoca più recente diventò una scuola d'arte. Fino al 2019 è stato di proprietà di Ca' Foscari, ospitando la facoltà di Lingue, poi è stato venduto all'asta, rimanendo chiuso per restauro fino a questo momento». Mobili antichi e tessuti realizzati da Fortuny; letti, divani e lampadari appositamente disegnati da Vitale e dal suo team, fatti su misura da artigiani locali attraverso l'utilizzo di materiali tipici, come il vetro di Murano. Palazzo Garzoni è un gioiello tutto da scoprire, impreziosito da marmi di Carrara dai colori unici e da affreschi originali alle pareti. «Il turismo alto spendente è sempre stato importante per la città. Certo, il conflitto in corso inciderà: in parte per il clima di tensione che si è creato in Europa, in parte perché terrà fuori dai circuiti internazionali i turisti russi, che generalmente hanno un'importante capacità di spesa. Palazzo Garzoni si rivolge ad un turismo lento, che ha a cuore la propria privacy. Attento ai dettagli, alla storia e all'arte della città».