Morto lo storico albergatore Pierluigi Beggiato: gestì il Metropole e fondò la PromoVe

VENEZIA - È morto la scorsa notte Pierluigi Beggiato, 88 anni, noto albergatore veneziano e proprietario dello storico Hotel Metropole, in Riva degli Schiavoni. Lo rende noto oggi la figlia Gloria. Nato a Venezia il 4 aprile 1933, Beggiato era discendente da una nota famiglia di albergatori veneziani: il padre Tiberio era al contempo proprietario dell'Hotel Concordia e tra i fondatori dell'Associazione Veneziana Albergatori (Ava), e si formò prima in Austria e poi a Londra. Tornato in laguna, si distinse per un metodo lavorativo che sposò l'accoglienza con la ristorazione d'eccellenza. Consigliere Ava fino al 1985, presidente dal 1986 al 1991, fu anche tra i fondatori di PromoVe, istituzione specializzata nella promozione e valorizzazione della città nel periodo invernale.

Nel 1968, insieme alla moglie Elisabeth, acquisì il Metropole, entrato nell'offerta ricettiva di lusso.