La locandiera Elisabetta va da Cortina a Venezia e apre un hotel extralusso

VENEZIA - «Venezia è una città difficilissima, è faticosissima ma dove il tempo si è fermato e dove una locandiera, come sono io, non poteva che tornare. Venezia ti impone i suoi tempi, il cantiere è durato il doppio ad esempio, e far turismo in questo senso è far star bene il cliente e Venezia ti fa questo effetto, se vissuta in un certo modo. Voglio dare un prodotto turistico vero dove si può staccare». A riassumerla, è questa la filosofia che ha portato, come lei stessa ama definirsi, anima dell'ad aprire un hotel a Venezia, dove venerdì scorso ha inaugurato ufficialmente il suo, un albergo 4 stelle superior a San Basilio, lì dove da anni esisteva il San Sebastiano Garden. Tre piani, sedici stanze e un look lussuoso e frizzante. Laccature, sete, broccati ma anche, soprattutto, attenzione per il cliente: l'idea dell'eccesso declinato nella cura maniacale dei dettagli, nella ricercatezza degli arredi