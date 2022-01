L'Hotel Danieli resta al gruppo Statuto, 30 milioni per la ristrutturazione. Salta l'arrivo di Four Season (Bill Gates)

VENEZIA - Il rifinanziamento al Gruppo Statuto della proprietà del celebre Hotel Danieli di Venezia, hotel tra i più prestigiosi al mondo, mette fine alle voci su un possibile passaggio di mano del celebre albergo, che fonti di stampa avevano dato prossimo a entrare nella catena Four Season, che attraverso Cascade Investment ha tra i suoi anche soci Bill Gates. Oggi il gruppo italiano ha comunicato «l'avvenuto rifinanziamento della proprietà Hotel Danieli a Venezia. Contrariamente a quanto emerso dalle recenti pubblicazioni - prosegue la nota - l'Hotel Danieli si conferma parte del portfolio del Gruppo». Il rifinanziamento della proprietà è avvenuto tramite l'emissione di un prestito obbligazionario. L'operazione finanziaria, che ha visto il coinvolgimento di due investitori King Street e Starwood Capital Group - è volta anche alla futura ristrutturazione del Danieli, per la quale sono destinati circa euro 30 milioni. Statuto precisa infine che «il contratto di management con il Gruppo Marriott - TheLuxury Collection - è pienamente operativo e continuerà regolarmente sino alla scadenza dello stesso».

APPROFONDIMENTI L'ACQUISTO La Four Seasons di Bill Gates si compra l'Hotel Danieli a Venezia