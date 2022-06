VENEZIA - L'iconico Hotel Danieli compie duecento anni e celebra la ricorrenza con un'esposizione di immagini storiche e una serie di eventi e tributi tra i quali due appuntamenti condotti dal critico cinematografico Vincenzo Patanè, dedicati alla storia dell'albergo nonché ad aneddoti e curiosità sugli illustri ospiti che vi hanno soggiornato.

«Abbiamo iniziato i talk show già da tempo - spiega Patanè - gli ultimi due sono in programma il 15 settembre ed il 6 ottobre, entrambi alle 17, nel primo si parlerà di cinema con lo studioso Carlo Montanaro, mentre il secondo sarà dedicato alle celebrità che, nel tempo, sono state ospiti dell'hotel». Composto da tre palazzi, di cui il più antico, Palazzo Dandolo, fu residenza della nobile famiglia Dandolo che diede i natali a quattro Dogi, l'hotel Danieli, grazie alla collaborazione con la Fondazione Alinari ha allestito nei suoi variegati spazi una mostra di fotografie storiche che raccontano la sua storia. Una storia che parte dall'ottobre del 1822, quando Giuseppe Dal Niel acquistò il palazzo che fu dei Dandolo e lo trasformò in albergo, ribattezzandolo con il suo soprannome Danieli. Oggi l'hotel è composto da tre edifici: Palazzo Dandolo, in stile gotico veneziano, Palazzo Casa Nuova, ex sede della tesoreria, e Palazzo Danieli Excelsior, che ospita camere con balcone affacciato sulla laguna. «L'esposizione si dipana attraverso un percorso sinuoso dislocato nei tre diversi Palazzi - spiega Gianrico Esposito, general manager dell'hotel che, dal 2016, è gestito da Marriott International, con il marchio Luxury Collection - La mostra sarà visitabile solo su prenotazione del tour guidato da Giacomo Caruso, docente del liceo artistico di Venezia. I tour si svolgeranno ogni martedì alle 16 fino a fine ottobre. La visita sarà invece libera per chi alloggia o usufruisce del bar o del ristorante dell'hotel».

Molto vario il percorso fotografico: i piani nobili di Palazzo Dandolo ospitano, ad esempio, una collezione di immagini che testimoniano le metamorfosi delle sale interne del Palazzo, accostate a ritratti di personaggi che hanno frequentato le suite e i salotti.



LE TRASFORMAZIONI

Non mancano le grandi riproduzioni di fotografie autoriali del paesaggio veneziano, che raccontano le trasformazioni delle facciate dell'Hotel Danieli e della porzione di Riva degli Schiavoni adiacente l'albergo, i ritratti di celebrità del cinema e della musica. E poi le foto degli eventi organizzati negli ambienti dell'albergo, frequentati dal jet set. Fu qui, ad esempio, che durante un ricevimento la soprano Maria Callas e il potente armatore Aristotele Onassis si incontrarono per la prima volta. L'esposizione è arricchita da due dipinti ad olio in prestito dalle Gallerie dell'Accademia che ritraggono Giuseppe Dal Niel e la moglie Caterina. Ma non è tutto. Per celebrare i duecento anni del Danieli il gioielliere Giorgio Chiarcos ha creato una collezione di gioielli che riproducono i preziosi motivi architettonici che adornano gli interni di Palazzo Dandolo, mentre l'artista tedesca Tanja SchulzHess ha confezionato, in collaborazione con artigiani di Venezia, il sontuoso costume di Carnevale In Love with Hotel Danieli, ora esposto nel salone di Palazzo Dandolo. Nei festeggiamenti per il Bicentenario non mancano poi il tributo gastronomico con un menù di sette portate ideato da Alberto Fol, executive chef dell'Hotel e da Samanta Cornaviera, esperta di Archeologia Culinaria e la creazione di una serie di fragranze esclusive della Casa di Profumeria artigianale Aquaflor Firenze. Non poteva mancare l'omaggio ai bambini: il libro 200 passi con Gatto Dandolo. La visita guidata alla mostra fotografica ed i due talk show condotti dal Vincenzo Patanè sono prenotabili scrivendo a: banqueting.danieli@luxurycollection.com (18 euro, cocktail incluso).