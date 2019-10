di Davide Scalzotto

VENEZIAL'hotel St. Regis di Venezia, il 45° del brand del lusso - uno dei primi al mondo, fiore all'occhiello del gruppo Marriott - sarà ufficialmente inaugurato domani sera con una cena di gala e una festa che coinvolgerà l'intero albergo. Parlare al singolare, in realtà, rende poco l'idea. Perché il St. Regis è composto da 5 palazzi storici sul Canal Grande, affacciati sulla Basilica della Salute. Il Palazzo Badoer Tiepolo, l'edificio più antico, risale al XVI secolo. L'area circostante, chiamata Casetta, assieme al Palazzo Regina, faceva parte di uno squero, tradizionale cantiere delle gondole, mentre Palazzo Barozzi ospitava il Teatro San Moisé, piccolo ma influente teatro. Fu proprio qui che il 3 novembre 1810 andò in scena per la prima volta La Cambiale di Matrimonio, prima opera di un giovane Rossini.Nel XIX secolo i palazzi Tiepolo, Barozzi e Regina divennero un hotel che in seguito sarà conosciuto come Grand Hotel Britannia e in tempi più recenti come Hotel Europa & Regina. Sin dalla Belle Époque, il giardino e la sua