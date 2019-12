di Nicola Munaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - L'incubo peggiore per un turista:, magari appoggiandosi a piattaforme conosciute, imbarcarsi in aereo e, una volta arrivati a destinazione, trovarsi di fronte ad un campanello che suona a vuoto. Un incubo capitato anche ad alcuni turisti che nelle scorse settimane sono arrivati a Venezia, convinti di alloggiare nel cuore del centro storico - tra l'area di Rialto e di San Marco - e che invece hanno dovuto fare i conti con hotel chiusi per lavori di ristrutturazione o inagibili per i più diversi motivi. Il tutto, ma questo è ovvio, avendo già pagato parte del soggiorno.