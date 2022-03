L'hotel Ambasciatori passa al gruppo Hilton: riapertura il prossimo anno

MESTRE - È stato formalizzato ieri l'accordo di franchising che consentirà, il prossimo anno, la riapertura dell'hotel Ambasciatori con il marchio Hilton e la proprietà della famiglia Chiappa. Come già annunciato, quest'ultima ha deciso di riprendere in mano la gestione dell'albergo di corso del Popolo, aperto nel 1964 da Benito Chiappa, affidandosi al marchio Tapestry Collection by Hilton, uno dei 18 brand del gruppo attivo in tutto il mondo.

NUOVO MARCHIO

L'Ambasciatori sarà il primo hotel del Nord Italia con questa denominazione, che si caratterizza per la libertà di stile affidata ai partner dell'operazione, ovvero ad Andrea Chiappa. Per vedere il nuovo Ambasciatori sarà però necessario aspettare l'anno prossimo, dato che l'interno della struttura subirà un radicale intervento di rinnovamento: delle 96 camere attuali ne resteranno 83 e saranno ampliate le sale comuni e quelle per le riunioni, oltre al rifacimento della palestra per il fitness, con l'obiettivo dichiarato di riqualificare l'albergo per puntare su un segmento di clientela superiore a quello attuale. Da parte sua Hilton pianterà la sua quarta bandierina nell'area veneziana, oltre a quelle del Mulino Stucky in centro storico, dell'Hilton garden Inn di San Giuliano e del Double Tree di Mogliano, nei pressi del casello autostradale di Venezia Nord. «Questa ulteriore apertura a Venezia - ha dichiarato Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa, Hilton - dimostra il nostro impegno a espandere la nostra presenza sul mercato italiano, con sette nuovi hotel destinati a entrare nel portfolio di Hilton nei prossimi 12 mesi».

Significativo il riferimento del gruppo Hilton alla scelta di Mestre, nel comunicato che annuncia la firma dell'accordo di collaborazione: «Molti artisti e pittori hanno stabilito i propri atelier a Mestre - si legge - mentre aree pubbliche come via Poerio hanno subito importanti ristrutturazioni e sono già in corso progetti per rendere il porto di Marghera il principale porto turistico di Venezia. Oltre a questi sforzi, Mestre è diventata una zona chiave per il business, la logistica e l'industria a Venezia e Ambasciatori Venice Mestre, Tapestry Collection by Hilton servirà anche questa domanda di viaggi d'affari con 100 metri quadrati di spazio, distribuiti in tre sale riunioni, per meeting ed eventi».

Nel frattempo, a poca distanza dall'Ambasciatori, si attende di conoscere la sorte dell'hotel Laguna Palace: il gruppo Nh Hotels, che a fine anno aveva annunciato l'intenzione di non rinnovare il contratto per la gestione, avrebbe formulato una nuova proposta per rimanere nella struttura.