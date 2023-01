Hockey in carrozzina, Corò (Black Lions) nello staff della Nazionale

Grandi novità per la Nazionale Italiana di Powerchair Hockey. Dopo l'esperienza maturata nell'ultimo quadriennio la Federazione Italiana (Fipps) ha deciso di cambiare la guida tecnica e lo staff degli azzurri del settore.

Nelle ultime settimane il Consiglio Federale ha reso nota la decisione di revocare l'incarico allo staff che ha guidato la nazionale nel difficile periodo caratterizzato dalla lunga pausa causata dal Covid-19 e al mondiale di Nottwil nell'agosto 2022. A far parte del nuovo staff azzurro ci sarà l'ex capitano e allenatore dei Black Lions Venezia, Sauro Corò, tra i co-fodatori e tra gli artefici della conquista dei tre scudetti nel 2017, 2018 e 2019 e della Supercoppa Italiana.

«Allo staff azzurro composto da Luca Vittadello, Stefano Carducci, Benedetta de Cecco, Ivan Minigutti, Roberto Scanferla, Samuele Gaiardi e Paolo Cifronti vanno i ringraziamenti da parte mia e del Consiglio - ha spiegato il mestrino Andrea Piccillo, presidente Fipps - . Il loro impegno, soprattutto in un periodo complesso come quello della pandemia, ha permesso ai nostri atleti di essere pronti per la principale competizione della disciplina. Sono state quindi riorganizzate le attività degli azzurri, partendo proprio dal rinnovo dello staff tecnico e dopo diverse considerazioni e sentiti diversi pareri il Consiglio Federale ha deciso di incaricare Massimo della Torre nel ruolo di ct; Luca Alessandrini come team manager. Ai quali si sono aggiunti nello staff Cesare Frediani, Alessandro Marras e appunto Sauro Corò. I loro ruoli saranno delineati nel corso dei prossimi raduni».